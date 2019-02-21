MERCAN KİMYA
HALKA ARZ OLUYOR!
Borsada Satış – Eşit Dağıtım
Talep Toplama Tarihleri: 20 – 21 Mayıs
Halka Arz Fiyat Aralığı: 8.81 – 10.46 ₺
Mercan Kimya halka arzına Online Şubemizden MERCN.HE kodu ile alım emri göndererek kolayca katılabilirsiniz.
Mayıs ayı boyunca A1 Capital Menkul Değerler’de hesap açarak A1 Capital mobil cep uygulamasını cep telefonlarına indiren ilk 1000 kişiye başvurmaları halinde anlık piyasa verisi 3 ay süre ile ücretsiz.
Hemen Katılın!
Mercan Kimya halka arzına katılmak için formu doldurunuz…
Güvenilir Çözümler
Kökleri 1977 yılına dayanan Mercan Kimya, Türkiye’nin ilk parafin üreten firmalarından biri olma özelliği taşımaktadır. Fabrika, 20.000 m² arazi üzerinde kurulu olup, konusunda uzman personeliyle hizmet vermektedir.
Mercan Kimya İzahname ve Ekleri
Mercan Kimya Halka Arz Oluyor
Taleplerin Alınması
20-21 Mayıs tarihlerinde 10:30 – 13:00 saatleri arasında taleplerin iletilmesi gerekmektedir. 20.000.000 adet payın halka arzı planlanmaktadır.
1
Hisse Alımı
Mercan Kimya halka arzına Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm yatırım kuruluşlarından katılabilirsiniz.
2
Kolay Erişim
Yatırımcılar tüm aracı kurumların mobil uygulamaları ve online şubelerinden veya müşteri temsilcileri ile alış emirleri verebilir.
3
Operasyonel Yük Yok
Borsada Satış yönteminde talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler yoktur. MERCN.HE kodu üzerinden halka arza talep girilebilir.
4
Hisse Fiyatı
Mercan Kimya paylarının halka arzı 8,81 – 10,46 ₺ fiyat aralığından gerçekleşecektir. Yatırımcılar halka arz fiyat aralığı çerçevesinde kendisine uygun bir fiyattan taleplerini iletebilirler.
5
Eşit Dağıtım
Mercan Kimya halka arzında bireysel, kurumsal, yerli veya yabancı gibi herhangi bir tahsisat ayrımı olmaksızın tüm yatırımcılara fiyat/zaman önceliği kuralına göre eşit dağıtım gerçekleştirilecektir.