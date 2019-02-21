MERCAN KİMYA

HALKA ARZ OLUYOR!

Borsada Satış – Eşit Dağıtım

Talep Toplama Tarihleri: 20 – 21 Mayıs
Halka Arz Fiyat Aralığı: 8.81 – 10.46 ₺

Mayıs ayı boyunca A1 Capital Menkul Değerler’de hesap açarak A1 Capital mobil cep uygulamasını cep telefonlarına indiren ilk 1000 kişiye başvurmaları halinde anlık piyasa verisi 3 ay süre ile ücretsiz.

Hemen Katılın!

Mercan Kimya halka arzına katılmak için formu doldurunuz…


    Güvenilir Çözümler

    Kökleri 1977 yılına dayanan Mercan Kimya, Türkiye’nin ilk parafin üreten firmalarından biri olma özelliği taşımaktadır. Fabrika, 20.000 m² arazi üzerinde kurulu olup, konusunda uzman personeliyle hizmet vermektedir.

    Mercan Kimya İzahname ve Ekleri

    İzahname 

    Fon Kullanım Yeri Raporu 

    Hukukçu Raporu 

    İç Yönerge

    Bağımsız Denetim Raporları 

    Esas Sözleşme 

    Fiyat Tespit Raporu 

    İlk 10 Müşteri ve Tedarikçi Listesi 

    Gayrimenkul Değerleme Raporuna İlişkin Beyan 

    Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

    Gayrimenkul Değerleme Raporları 

    Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 

    Mercan Kimya Halka Arz Oluyor

    Taleplerin Alınması

    20-21 Mayıs tarihlerinde 10:30 – 13:00 saatleri arasında taleplerin iletilmesi gerekmektedir. 20.000.000 adet payın halka arzı planlanmaktadır.

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    Hisse Alımı

    Mercan Kimya halka arzına Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm yatırım kuruluşlarından katılabilirsiniz.

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    Kolay Erişim

    Yatırımcılar tüm aracı kurumların mobil uygulamaları ve online şubelerinden veya müşteri temsilcileri ile alış emirleri verebilir.

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    Operasyonel Yük Yok

    Borsada Satış yönteminde talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler yoktur. MERCN.HE kodu üzerinden halka arza talep girilebilir.

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    Hisse Fiyatı

    Mercan Kimya paylarının halka arzı 8,81 – 10,46 ₺ fiyat aralığından gerçekleşecektir. Yatırımcılar halka arz fiyat aralığı çerçevesinde kendisine uygun bir fiyattan taleplerini iletebilirler.

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    Eşit Dağıtım

    Mercan Kimya halka arzında bireysel, kurumsal, yerli veya yabancı gibi herhangi bir tahsisat ayrımı olmaksızın tüm yatırımcılara fiyat/zaman önceliği kuralına göre eşit dağıtım gerçekleştirilecektir.

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