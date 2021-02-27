Çeşitlendirme
Riski azaltmak için portföy içindeki yatırımların ve varlıkların karıştırılması veya çeşitlendirilmesi, yatırım fonlarına yatırım yapmanın avantajlarından biridir. Uzmanlar, portföyün getirilerini artırmanın ve riskini azaltmanın bir yolu olarak çeşitlendirmeyi savunuyorlar. Örneğin, bireysel şirket hisse senetleri satın almak ve bunları endüstriyel sektör hisse senetleri ile dengelemek, bazı çeşitlendirmeler sunar. Bununla birlikte, gerçekten çeşitlendirilmiş bir portföy, farklı sermaye ve sektörlere sahip menkul kıymetlere ve değişen vade ve ihraççılara sahip tahvillere sahiptir. Bir yatırım fonu satın almak, bireysel menkul kıymetler satın almaktan daha ucuz ve daha hızlı çeşitlendirme sağlayabilir. Büyük yatırım fonları tipik olarak birçok farklı sektörde yüzlerce farklı hisse senedine sahiptir. Bir yatırımcının az miktarda parayla bu tür bir portföy oluşturması pratik olmayacaktır.
Kolay erişim
Büyük borsalarda işlem gören yatırım fonları nispeten kolaylıkla alınıp satılabilir, bu da onları oldukça likit yatırımlar haline getirir. Ayrıca, yabancı hisse senetleri veya egzotik emtialar gibi belirli varlık türleri söz konusu olduğunda, yatırım fonları genellikle bireysel yatırımcıların katılması için en uygun yoldur – hatta bazen tek yoldur.
Ölçeklenebilirlik
Yatırım fonları aynı zamanda ölçek ekonomileri de sağlar. Bir tane satın almak, yatırımcıyı çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için gereken çok sayıda komisyon ücretinden kurtarır. Bir seferde yalnızca bir güvenlik satın almak, yatırımın büyük bir bölümünü tüketecek olan büyük işlem ücretlerine yol açar. Ayrıca, bireysel bir yatırımcının karşılayabileceği 100 ila 200 dolar, genellikle hisse senedinin bir kısmını satın almak için yeterli değildir, ancak birçok yatırım fonu hissesi satın alacaktır. Yatırım fonlarının daha küçük değerleri, yatırımcıların dolar maliyet ortalamasından faydalanmalarını sağlar.
Bir yatırım fonu aynı anda büyük miktarlarda menkul kıymet alıp sattığından, işlem maliyetleri bir kişinin menkul kıymet işlemleri için ödeyeceğinden daha düşüktür. Ayrıca, bir yatırım fonu, birçok küçük yatırımcıdan gelen parayı bir araya topladığı için, belirli varlıklara yatırım yapabilir veya daha küçük bir yatırımcıdan daha büyük pozisyonlar alabilir. Örneğin, fon, halka arz yerleşimlerine veya yalnızca kurumsal yatırımcılara sunulan belirli yapılandırılmış ürünlere erişebilir.
Profesyonel Yönetim
Yatırım fonlarının birincil avantajı, hisse senedi seçmek ve yatırımları yönetmek zorunda kalmamasıdır. Bunun yerine, profesyonel bir yatırım yöneticisi, dikkatli araştırma ve yetenekli ticaret kullanarak tüm bunlarla ilgilenir. Yatırımcılar, genellikle kendi portföylerini yönetmek için zamana veya uzmanlığa sahip olmadıkları veya profesyonel bir fonun sahip olduğu türden bilgilere erişimleri olmadığı için fon satın alırlar. Yatırım fonu, küçük bir yatırımcının yatırım yapması ve izlemesi için tam zamanlı bir yönetici bulmasının nispeten ucuz bir yoludur. Özel, kurumsal olmayan para yöneticilerinin çoğu, yalnızca yüksek net değerli bireylerle, yani yatırım yapacak en az altı rakamı olan kişilerle ilgilenir. Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, yatırım fonları çok daha düşük yatırım minimumları gerektirir. Bu nedenle, bu fonlar, bireysel yatırımcıların profesyonel para yönetimi deneyimi yaşamaları ve umarım bundan yararlanmaları için düşük maliyetli bir yol sağlar.
Şeffaflık
Yatırım fonları, yatırımcılara hesap verebilirlik ve adalet sağlayan sektör düzenlemelerine tabidir.