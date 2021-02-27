Likidite:

Hisse senetleri likit varlıklar olarak adlandırılır, yani herhangi bir zamanda birçok alıcıya ve satıcıya sahip olan ve kolayca nakde çevrilebilen bir menkul kıymettir. Aynı durum tüm varlıklar için geçerli değildir, gayrimenkul gibi bazı varlıklar için alıcı bulmak zordur. Mülkte yapılan yatırımın paraya çevrilmesi aylar alabilir. Ancak, hisse senetleri söz konusu olduğunda, bu durum çok daha kolaydır.Büyüyen Ekonominin Avantajı:

Borsa, gelişen ekonomide her zaman bir faktördür ve GSYİH, enflasyon, şirket kazançları vb. gibi tüm ekonomik büyüme göstergelerine tepki verir. Borsa yatırımcıları, gelişen bir ekonomiden yararlanır ve yatırımın değeri ekonomideki büyümeyle orantılı olarak büyür. Bir ekonomi büyüme yolundayken, kurumsal kazançlar artar ve bunun sonucunda bireyin ortalama geliri artar. Bu da tüketici talebini etkileyerek satışlarda artışa neden olur. Bu nedenle, belirli bir şirkete yaptığınız yatırımın değeri artar, yani hisse fiyatı artar.

Daha Küçük Tutarlarda Yatırım Yapma Esnekliği

Küçük bir yatırımcı olarak, küçük birimler halinde yatırıma başlayabilirsiniz. Hisse senetleri toplu yatırım tutarı talep etmez. Hisse senetlerine doğrudan yatırım yapmanın bir başka özelliği de, her ay belirli bir tutarda yatırım yapma zorunluluğunun olmamasıdır.

Temettü Avantajı

Temettü, yatırımcılar için çoğu şirket tarafından yıllık olarak ödenen ek bir gelirdir. Hisse senedi değer kaybetmiş olsa bile temettü ödemeleri bir işletmenin elde ettiği dönemlik kâr miktarından nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesidir. Temettü geliri, zaman içinde yatırım portföyünüzü büyüttüğünüzde emekliliği finanse etmenize veya daha fazla yatırım için birikim yapmanıza yardımcı olabilir.

Vergi Avantajı

Hisse senedi alım-satımından elde edilen gelire Türkiye’de uygulanan stopaj oranı %0’dır.