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    Sermaye Piyasalarının Hızlı ve Yenilikçi Gücü:
    A1 Capital

    Türkiye sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1 Capital; uzmanlaşmış deneyimli kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına, dijital çağın yatırım fırsatlarını sunmayı hedefliyor.

    A1 Capital; Hisse Senedi ve VİOP işlemlerine aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Halka Arz, Borçlanma Aracı İhraçları, Şirket Değerlemesi, Şirket Satın Alma ve Birleşme, Proje Finansmanı, Sermaye Artırımı ve Çağrı İşlemlerine aracılık gibi sermaye piyasalarının tüm alanlarını kapsayan geniş yetkili aracı kurum olarak müşterilerine özel çözümler sunuyor.

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    Ürün ve Hizmetlerimiz

    A1 Capital - Hisse Senedi

    Hisse Senedi & VİOP

    Hisse senetleri, vadeli işlemler, opsiyonlar ve diğer tüm finansal yatırımlarınızda hızlı işlem, düşük komisyon, yakın hizmet için A1 Capital’i  seçin.

    A1 Capital Yatırım Danışmanlığı

    Yatırım Danışmanlığı

    Güçlü teknolojik altyapısı ve uzmanlaşmış deneyimli kadrosu ile yatırımcılarına kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

    A1 Capital

    Yurtdışı Türev

    Yurt dışı endekslere dayalı türev işlemlerinizde yanınızdayız. A1 Capital ile Dow Jones, S&P, Nasdaq ve Dax endeks kontratlarında işlem yapabilirsiniz.

    A1 Capital Forex Koçu

    Araştırma

    Tecrübeli analist kadromuzla kesintisiz bilgi, yorum, teknik ve temel analiz sağlıyoruz.

    A1 Capital Forex

    Forex

    Yatırım ve koruma amaçlı Forex A1’de. Paritelerde, Brent petrolde, ons altın ve ons gümüş kontratlarında işlem yapabilirsiniz.

    A1 Capital Kurumsal Finansman

    Kurumsal Finansman

    Pay piyasası halka arzlarında, borçlanma araçları ihraçlarında, şirket birleşme, devralma ve finansal danışmanlık konularında A1 Capital olarak yanınızdayız.

    Sıkça Sorulan Sorular

    Hisse Senedi Nedir?

    • Hisse senedi, bir şirketin bir bölümünün sahipliğini temsil eden bir menkul kıymettir. Bu menkul kıymet, ortağı olunan şirketin varlıklarının ve kârlarının üzerinde sahip olunan hisse miktarına eşit bir oranda hak verir. Hisse senetleri ağırlıklı olarak borsalarda alınıp satılır ve birçok bireysel yatırımcının portföyünün temelini oluşturur. SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlar veya banka aracı kurumlar üzerinden hisse senetlerini yatırım hesabı açarak alabilirsiniz. Hisse Senedi ve diğer tüm yatırım işlemlerinizde hızlı işlem, düşük komisyon, yakın hizmet için A1 Capital’de hesabınızı oluşturabilirsiniz.

    Hisse Senedine Yatırım Yapmanın Avantajları

      • Likidite:

      Hisse senetleri likit varlıklar olarak adlandırılır, yani herhangi bir zamanda birçok alıcıya ve satıcıya sahip olan ve kolayca nakde çevrilebilen bir menkul kıymettir. Aynı durum tüm varlıklar için geçerli değildir, gayrimenkul gibi bazı varlıklar için alıcı bulmak zordur. Mülkte yapılan yatırımın paraya çevrilmesi aylar alabilir. Ancak, hisse senetleri söz konusu olduğunda, bu durum çok daha kolaydır.Büyüyen Ekonominin Avantajı:

      Borsa, gelişen ekonomide her zaman bir faktördür ve GSYİH, enflasyon, şirket kazançları vb. gibi tüm ekonomik büyüme göstergelerine tepki verir. Borsa yatırımcıları, gelişen bir ekonomiden yararlanır ve yatırımın değeri ekonomideki büyümeyle orantılı olarak büyür. Bir ekonomi büyüme yolundayken, kurumsal kazançlar artar ve bunun sonucunda bireyin ortalama geliri artar. Bu da tüketici talebini etkileyerek satışlarda artışa neden olur. Bu nedenle, belirli bir şirkete yaptığınız yatırımın değeri artar, yani hisse fiyatı artar.

      • Daha Küçük Tutarlarda Yatırım Yapma Esnekliği

      Küçük bir yatırımcı olarak, küçük birimler halinde yatırıma başlayabilirsiniz. Hisse senetleri toplu yatırım tutarı talep etmez. Hisse senetlerine doğrudan yatırım yapmanın bir başka özelliği de, her ay belirli bir tutarda yatırım yapma zorunluluğunun olmamasıdır.

      • Temettü Avantajı

      Temettü, yatırımcılar için çoğu şirket tarafından yıllık olarak ödenen ek bir gelirdir. Hisse senedi değer kaybetmiş olsa bile temettü ödemeleri bir işletmenin elde ettiği dönemlik kâr miktarından nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesidir.  Temettü geliri, zaman içinde yatırım portföyünüzü büyüttüğünüzde emekliliği finanse etmenize veya daha fazla yatırım için birikim yapmanıza yardımcı olabilir.

      • Vergi Avantajı

      Hisse senedi alım-satımından elde edilen gelire Türkiye’de uygulanan stopaj oranı %0’dır.

    Borsa Nedir?

      • Borsa, yatırımcıların hisse senetleri, tahviller ve türev ürünler gibi finansal araçlarda ticaret yaptıkları platformdur. Borsa bu işlemin kolaylaştırıcısı olarak çalışır ve finansal enstrümanların alım satımını sağlar. Hisse senedi piyasaları, yatırım için en büyük mecralardan biridir. Türkiye’nin başlıca borsası Borsa İstanbul’dur. Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye’de 1985 yılında İMKB olarak kurulmuş, 2012 yılında ise Borsa İstanbul adını alarak sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplamıştır. Faaliyet konusu; Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir.
      • Borsa, hisse alıp satmak isteyen yüzbinlerce piyasa katılımcısını bir araya getirdiği için adil fiyatlandırma uygulamaları ve işlemlerde şeffaflık sağlar. Geçmişte  borsalar kağıt bazlı fiziksel hisse senetleri ihraç ediyor ve işlem görüyorken, günümüzün bilgisayar destekli borsaları elektronik olarak çalışır. Gittikçe hızın önem kazandığı borsada, A1 Capital olarak müşterilerimize, hızlı emir, rekabetçi komisyon avantajını sunuyoruz.

    Nasıl Borsa / Yatırım Hesabı Açabilirim?

    Hisse Senedi ve diğer tüm yatırım işlemlerinizde hızlı işlem, düşük komisyon, yakın hizmet için A1 Capital’i seçin. Hisse Senedi Hesabınızı şubeye gitmeden, A1 Capital websitemizden açabilir, hemen işlem yapmaya başlayabilirsiniz! Hisse Senedi işlemlerinizde, Ücretsiz Hisse Koçu uygulaması ile alım satım önerileri, analizler ve önemli haberler anında size ulaşır.

    Nasıl Hisse Alınır?

    • Bir yatırım hesabı açılması gerekir. Bu da herhangi bir aracı kuruluş tarafından sağlanabilir. A1 Capital düşük komisyon, hızlı işlem ve yakın hizmet olanakları ile yatırımcılara hizmet vermeye hazır.
    • Daha sonra almak istenen hisse seçilir. Hisse senedi seçiminde A1 Capital’de hesap açarak  araştırma raporlarımız ve yatırım danışmanlığımız sayesinde hangi hisse senetlerine yatırım yapacağınız noktasında profesyonel destek alabilirsiniz.
    • Daha sonra hissenin hangi fiyattan alınacağına karar verilerek, piyasa emri, kalanı iptal et emri, gerçekleşmezse iptal et emri veya limit emri borsaya bildilir.
    •  Emir borsa tarafından onaylandığında işlem açılmış olup hisse senedi sahibi olunur.

    Hisse Önerileri

    Hisse Senedi işlemlerinizde, Ücretsiz Hisse Koçu uygulaması ile alım satım önerileri,    analizler ve önemli haberler anında size ulaşır. Siz de hemen App Store’dan ya da Android Market’ten Hisse Koçu uygulamasını indirebilirsiniz.

    Halka Arz

    Halka arz,  bir şirketin hisselerini halka satarak halka açılabilmesi sürecidir. Yeni, genç bir şirket veya bir borsada kote olmaya karar veren ve dolayısıyla halka açılan eski bir şirket de olabilir. Şirketler çeşitli nedenlerle halka arz yöntemine başvurabilirler. Yüksek büyüme oranlarına sahip başarılı şirketler faaliyetlerini genişletmek ve yatırımlarını finanse etmek isterler; Öte yandan finansman açığı olan şirketler, banka kredisine veya borca ​​başvurmadan paylarını halka sunmak veya borçlarını ödemek için halka arz edilirler. Halka açılma sadece büyük şirketlerin kullanabileceği bir finansman yöntemi değildir. Halka açılma ile elde edilecek fon gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük işletmeler için çok daha önemlidir.

    Halka Arz Süreci

    Başvuru

    Halka açılmak isteyen şirket, bir aracı kurumu yetkilendirerek Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’dan halka arz izahnamesinin onaylanmasını ister. İzahname taslağı 5 gün içinde internet sitesine yüklenir. Bu, yatırımcıların halka açık şirket hakkında bilgilere erişmelerini sağlar. Borsa İstanbul ve SPK şirketin finansal ve mali tablolarını detaylı bir şekilde inceleyerek şirketin halka arzının uygunluğunu denetler.

    Halka Arzın Onaylanması

    SPK, başvuruyu kamunun aydınlatılması ilkesi çerçevesinde inceler ve başvuru dosyasında eksik bulunmaması durumunda 20 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

    Halka Arz ve Talep Toplama

    Halka arzı onaylanan şirketin paylarının yatırımcıya satışında 3 yöntem kullanılır; sabit fiyatla talep toplama, fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama ve fiyat aralığı yoluyla talep toplama. Şirketlerin halka arzına online şubemizden kolay bir şekilde başvurabilirsiniz. Yeni hesap açarak A1 Capital’in aracılık ettiği halka arzlara katılabilirsiniz. A1 Capital’in aracılık yaptığı halka arzlara ilişkin duyuru ve tarihlere websitesinden ve uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, halka arz taleplerinizi tüm A1 Capital şubelerinden, A1 Capital Internet ve A1 Capital Mobil kanallarından ve +90 850 532 21 21 numaralı A1 Capital Çağrı Merkezi üzerinden iletebilirsiniz.

    Borsada Satış ve Gong töreninin başlaması

    Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Kamuyu Aydınlatma Platformun’da yapılacak duyuruya takiben halka arza tabi olan şirketin hisse senetleri, şirketin konu olduğu borsa ve pazarda işlem görmeye başlar. Ek olarak, payın Borsa’da ilk işlem gününde geleneksel gong töreni düzenlenir.

    Viop Nedir?

    VIOP kelimesi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nın (VIOP) kısaltmasıdır. VİOP Piyasa Tanımı, Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satıldığı piyasaların kısaltmasıdır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın, bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine imkan sağlar. Tanım olarak “türev” kelimesinin kullanılmasının nedeni; gerçek bir piyasa ve ürünü (underlying asset-“dayanak varlık”) baz almaları ve değerlerinin baz aldıkları o dayanak varlığa (ürüne, mala, göstergeye, araca) göre değişecek olmasıdır.

    VİOP piyasası, günümüz sermaye piyasaları ve yatırım ihtiyaçları için daha küçük meblağlı yatırım çözümleri sunmakta olup, son yıllarda ivme kazanmış ve yatırımcı tabanını önemli ölçüde genişletmiştir.

    Viop Hesabı Nasıl Açılır?

    VİOP’ta potansiyel kazanç fırsatlarını değerlendirmek için öncelikle VİOP müşteri hesabı açılmalıdır. Yatırım hesabı olan müşteriler, VİOP sözleşme paketini imzalayarak ve risk testi yaparak VİOP hesabı açabilirler.
    Yatırım hesabı olmayan müşterilerimiz için kimlik beyanı ile birlikte yatırım hesabı açması, VİOP sözleşme paketini imzalaması ve risk testi yapması yeterlidir. VİOP bünyesinde gerçekleştireceğiniz işlemler, konusunda uzman analizlerden destek alarak gelecekte oluşacağını düşündüğünüz fiyatlar üzerinde bugünden işlem yapabilirsiniz. Yatırımcı, yatırım yapmak istediği tutarı (teminat) VİOP müşteri hesabına yatırdıktan sonra, işlem yapmaya başlayabilir. VİOP hesabınızı şubeye gitmenize gerek kalmadan A1 Capital’den hesabınızı kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Yeni açılacak hesabınız, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank nezdinde 1 iş günü içinde aktive edilmektedir. İşlemlerinize, hesabınızın aktive edilmesini takiben başlayabilirsiniz

    Viop’un Avantajları

    1. Vadeli İşlemler Yüksek Kaldıraçlı Yatırımlardır

    Vadeli işlemlerle ticaret yapmak için, bir yatırımcı bir marj koymalıdır. Marj, esasen, piyasanın aldığı pozisyonun tersine hareket etmesi ve zarara uğraması durumunda yatırımcının aracı kurum veya borsada tutması gereken teminattır. Piyasamızda işlem sonrası risk kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrollerden geçebilmeniz için Takasbank’ın belirlediği miktarda teminatı hesabınızda bulundurmanız gerekmektedir. Aksi halde hesabınız için teminat tamamlama çağrısı yapılmaktadır.

    2. VIOP Likit bir piyasadır.

    Vade sözleşmeleri her gün çok sayıda işlem görmektedir ve bu nedenle vadeli işlemler çok likittir. VIOP’ta alıcı ve satıcıların sürekli mevcudiyeti, piyasa emirlerinin hızlı bir şekilde verilmesini sağlar. Ayrıca bu, özellikle vadesi yaklaşan sözleşmeler için fiyatların büyük ölçüde dalgalanmamasını gerektirir. Böylece, fiyat üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmaksızın büyük bir pozisyon da oldukça kolay bir şekilde temizlenebilir.

    Likit olmanın yanı sıra, birçok vadeli işlem piyasası, geleneksel piyasa saatlerinin ötesinde işlem görür. Hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinde genişletilmiş alım satım genellikle bir gecede çalışır ve bazı vadeli işlem piyasaları 7/24 işlem görür.

    3. Gelecekteki Risklere Karşı Koruma

    Birçok kişi daha iyi risk yönetimi için vadeli sözleşmelere girer. Şirketler genellikle bu sözleşmeleri döviz kurundan kaynaklanabilecek riski sınırlamak için kullanırlar.

    Örneğin, Türkiye merkezli bir şirketin işçilik ve üretim maliyetlerini TL olarak üstlendiğini ancak nihai ürünlerini ABD pazarına ihraç ettiğini ve ödemesini dolar olarak aldığını varsayalım. Şirket, bir aylık bir teslim süresinde mal tedarik eder ve bu da onu döviz kuru dalgalanmaları riskine maruz bırakır. Bu riskten kaçınmak için şirket, teslimatın bir ay sonra yapılmasına rağmen mallarını bugünkü döviz kurundan satmak için bir vadeli işlem sözleşmesi kullanabilir.

    Vadeli İşlem Sözleşme Çeşitleri

    • Pay Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Yurtdışı EndeksiVadeli İşlem Sözleşmeleri
    • DolarTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • EuroTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • RubleTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Yuan TL Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • EUR/USD Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Ege Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Makarnalık Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Aylık Gecelik Repo Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Üç Aylık Gecelik Repo Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Çelik Hurda Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • FBIST Borsa Yatırım Fonu Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    • Pay Opsiyon Sözleşmeleri
    • Endeks Opsiyon Sözleşmeleri
    • DolarTL Opsiyon Sözleşmeleri
    • Mini Endeks Opsiyon Sözleşmeleri

    Teknik Analiz

    Teknik analiz, fiyat hareketi ve hacim gibi alım satım faaliyetlerinden elde edilen istatistiksel eğilimleri analiz ederek yatırımları değerlendirmek ve alım satım fırsatlarını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Teknik analiz, hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve döviz çiftleri gibi genellikle arz ve talep güçlerine tabi olan hemen hemen her ticarete konu olan enstrümanın fiyat hareketini tahmin etmeye yarar. Teknik analiz için geliştirilen yüzlerce model ve sinyal vardır. Bu model ve sinyaller bir menkul kıymetin geçmişteki alım satım faaliyeti ve fiyat değişikliklerinin, buna istinaden menkul kıymetin gelecekteki fiyat hareketlerinin öngörülebileceği varsayımına göre çalışır. Profesyonel analistler genellikle teknik analizi diğer araştırma biçimleriyle birlikte kullanırlar. Çünkü teknik analiz tek başına menkul kıymetlerin fiyatını kesin olarak tahmin etmek için yeterli değildir. A1 Capital’de hesap açarak, günlük olarak yayınladığımız teknik analiz raporlarını okuyabilir ve yatırım kararlarınızı verebilirsiniz.

    Temel Analiz

    Temel analiz, ilgili ekonomik ve finansal faktörleri inceleyerek bir menkul kıymetin içsel değerini ölçme yöntemidir. Temel analistler, ekonominin durumu ve endüstri koşulları gibi makroekonomik faktörlerden şirketin yönetiminin etkinliği gibi mikroekonomik faktörlere kadar değeri etkileyebilecek unsurları analiz eder. Temel analiz, şirketleri mali tablolarına bakarak ve çeşitli metrikleri inceleyerek değerlendirir. Bu, bir şirketin gelirlerine, kârlarına, maliyetlerine, sermaye yapısına, nakit akışlarına vb. dayalıdır. Şirket metriklerine dayalı olarak şirketin gerçek değerini tahmin etmek için kullanılır. Daha sonra sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırılabilir. Son olarak, daha geniş perspektifte küresel pazar ve makroekonomik ortamla karşılaştırılabilirler. A1 Capital’de yatırım hesabı açarak, profesyonel ekibimiz tarafından şirketlere ilişkin temel analiz raporlarını okuyabilir, şirketleri daha yakından tanıma fırsatına erişebilirsiniz.

    Eurobond

    Eurobond nedir ?

    • Devlet hazineleri ya da şirketler tarafından kaynak sağlamak amacıyla yabancı para cinsinden uluslararası piyasalarda satışa sunulur. Genellikle uzun vadeli borçlanma araçlarıdır ve dolar ile Euro cinsinden ihraç edilir. Devlet hazineleri tarafından ihraç edilen Eurobond, aksi belirtilmedikçe devlet garantisi altındadır.

    Neden Eurobond almalıyız ?

    • Yabancı para birimleri ve emtialarda olağandışı hareketlerin yaşandığı şu günlerde tercihini dövizden yana kullanan tasarruf sahipleri için Eurobond da bir seçenektir. Eurobondların vade bitimine kadar elde tutulması durumunda döviz bazında ve kıyaslamalı daha yüksek getiri elde edilebilir.

    Eurobond’un özellikleri nelerdir ?

    • Dolar alıp elde tutan yatırımcılar bu enstrümanı kullanabilir.
    • Aksi belirtilmedikçe devlet garantisindedir.
    • Genellikle uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilir.
    • Yatırımcı vadesine kadar elinde tuttuğu sürece fiyatın düşmesinden etkilenmez.
    • Yatırımcı her 6 ayda bir dolar bazında kupon ödemesi elde eder.

    Eurobond hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar

    • Eurobond alım-satım işlemleri birikmiş faizli değer üzerinden yapılır.
    • Birikmiş faiz, Eurobond’ların ihraç gününden veya son kupon ödeme tarihinden başlar ve gelecek kupon faiz ödeme gününe kadar sürer.
    • Vade sonuna kadar elde tutulan Eurobond’lar için getiri sabitlenmiş olup her kupon dönemi için alınacak faiz miktarı net olarak görülmüş olur.
    • Eurobond’u vadesinden önce elinden çıkaran yatırımcı anapara fiyat riskini almış sayılır. Bu yüzden anaparasından kar veya zarar etme ihtimali oluşur.
    • Genellikle ABD Dolar tahviller 6 ayda bir, EURO tahviller ise yılda bir kupon ödemelidir. Kuponların faizleri yıllık basit faiz olarak ifade edilir.
    • Eurobond kupon oranları aksi belirtilmediği taktirde sabittir, değişken kuponlu olanları da mevcuttur.
    • Vade sonunu beklemeden ikincil piyasada alım/satım yapabilme imkanı mevcuttur. İşlem yapılacak tarihteki piyasa koşullarına göre nakde dönüş sağlanabilir. Vadesinden önce nakde dönülmek istenirse, piyasada geçerli fiyatlardan satış yapılacağı için beklenenden fazla getiri elde edilebileceği gibi, beklenenden daha az getiri de elde edilebilir. Likidite riski, ihraç büyüklüğü ve yatırımcıların çeşitliliğine göre değişkenlik gösterir.

    Forex Nedir?

    Açılımı Foreign Exchange olarak tanımlanabilecek olan Forex, bir ülke para biriminin diğer ülkelerin para birimi karşısındaki değerine göre işlem yapılması anlamına gelmektedir. İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte değişen ihtiyaçlar arasında yer alan döviz alım ve satımının online olarak yapılabilmesine imkân tanıyan Forex, bu açıdan yatırımcı ihtiyaçlarını en temel şekilde karşılamayı hedeflemektedir. Forex piyasasına girerek mobil cihazlarınız veya bilgisayarınız üzerinden ihtiyacınız olan işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İnternet ağının olduğu her yerden sisteme dâhil olabilirsiniz. Döviz almak veya satmak için herhangi bir döviz bürosuna gitmenize gerek yoktur. Dünyanın en büyük finans piyasasında yer almak için siz de Forex sistemi ile tanışabilir ve avantajlarından yararlanabilirsiniz.

    Haftanın 5 günü 24 saat kesintisiz hizmet veren forex piyasasında gerçekleşen işlemler arasında sadece para birimlerine bağlı kalmak zorunda olmamanız sistemin en avantajlı seçenekleri arasında yer almaktadır. Altından gümüşe, petrolden diğer emtialara kadar yatırım yapabilirsiniz. Değerlendirebileceğiniz kaynaklar arasında dünya borsaları da yer almaktadır. Forex’te ana hedef, farklı ülkelerin para birimleri üzerinden yapılacak alım ve satım işlemleri sırasında getiri yaratmaktır. Sanal olarak yapılan işlemler esnasında elinizde o ülkenin para biriminden bulunmasına gerek yoktur. Kurun yükselmesine ve düşmesine karşılık farklı pozisyonlar alabilir ve kısa süre içinde birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.

    Bağımsız bir yatırım piyasası olan Forex, belli firma ya da grupların yönetiminde çalışmamaktadır. Bu nedenle yaşanabilecek manipülasyonlara açık değildir. Dünyanın en büyük piyasasının içinde yer almak sağladığı pek çok avantaj sayesinde üyelerine piyasalardan kazanç elde etme fırsatlarını sunmaktadır. Katılımın yüksek olması kadar kaldıraç imkanının bulunması da sistemin en çok tercih edilen yanları arasında sayılabilir. Denetimli olarak ülkemizdeki bilinirliğini ve gelişimini sürdürmeye devam eden Forex piyasalarında siz de yerinizi almak için acele edin. İnternete bağlı olduğunuz her an işlem yapabilir ve alım-satım emirlerinizi verebilirsiniz.

    Yatırım Fonu Nedir?

    Yatırım fonu, hisse senetleri, tahviller, para piyasası araçları ve diğer varlıklar gibi menkul kıymetlere yatırım yapmak için birçok yatırımcıdan toplanan bir para havuzundan oluşan bir tür finansal araçtır. Yatırım fonları, fonun varlıklarını tahsis eden ve fon yatırımcıları için sermaye kazancı veya gelir elde etmeye çalışan profesyonel para yöneticileri tarafından işletilir. Bir yatırım fonunun portföyü, izahnamesinde belirtilen yatırım hedeflerine uyacak şekilde yapılandırılır ve korunur.

    Yatırım fonları, küçük veya bireysel yatırımcılara profesyonelce yönetilen hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymet portföylerine erişim sağlar. Bu nedenle, her hissedar fonun kazanç veya kayıplarına orantılı olarak katılır. Yatırım fonları çok sayıda menkul kıymete yatırım yapar ve performans genellikle fonun toplam piyasa değerindeki değişiklik olarak izlenir – temeldeki yatırımların toplam performansından elde edilir.

    Yatırım Fonu Avantajları

    Çeşitlendirme
    Riski azaltmak için portföy içindeki yatırımların ve varlıkların karıştırılması veya çeşitlendirilmesi, yatırım fonlarına yatırım yapmanın avantajlarından biridir. Uzmanlar, portföyün getirilerini artırmanın ve riskini azaltmanın bir yolu olarak çeşitlendirmeyi savunuyorlar. Örneğin, bireysel şirket hisse senetleri satın almak ve bunları endüstriyel sektör hisse senetleri ile dengelemek, bazı çeşitlendirmeler sunar. Bununla birlikte, gerçekten çeşitlendirilmiş bir portföy, farklı sermaye ve sektörlere sahip menkul kıymetlere ve değişen vade ve ihraççılara sahip tahvillere sahiptir. Bir yatırım fonu satın almak, bireysel menkul kıymetler satın almaktan daha ucuz ve daha hızlı çeşitlendirme sağlayabilir. Büyük yatırım fonları tipik olarak birçok farklı sektörde yüzlerce farklı hisse senedine sahiptir. Bir yatırımcının az miktarda parayla bu tür bir portföy oluşturması pratik olmayacaktır.

    Kolay erişim
    Büyük borsalarda işlem gören yatırım fonları nispeten kolaylıkla alınıp satılabilir, bu da onları oldukça likit yatırımlar haline getirir. Ayrıca, yabancı hisse senetleri veya egzotik emtialar gibi belirli varlık türleri söz konusu olduğunda, yatırım fonları genellikle bireysel yatırımcıların katılması için en uygun yoldur – hatta bazen tek yoldur.

    Ölçeklenebilirlik
    Yatırım fonları aynı zamanda ölçek ekonomileri de sağlar. Bir tane satın almak, yatırımcıyı çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için gereken çok sayıda komisyon ücretinden kurtarır. Bir seferde yalnızca bir güvenlik satın almak, yatırımın büyük bir bölümünü tüketecek olan büyük işlem ücretlerine yol açar. Ayrıca, bireysel bir yatırımcının karşılayabileceği 100 ila 200 dolar, genellikle hisse senedinin bir kısmını satın almak için yeterli değildir, ancak birçok yatırım fonu hissesi satın alacaktır. Yatırım fonlarının daha küçük değerleri, yatırımcıların dolar maliyet ortalamasından faydalanmalarını sağlar.

    Bir yatırım fonu aynı anda büyük miktarlarda menkul kıymet alıp sattığından, işlem maliyetleri bir kişinin menkul kıymet işlemleri için ödeyeceğinden daha düşüktür. Ayrıca, bir yatırım fonu, birçok küçük yatırımcıdan gelen parayı bir araya topladığı için, belirli varlıklara yatırım yapabilir veya daha küçük bir yatırımcıdan daha büyük pozisyonlar alabilir. Örneğin, fon, halka arz yerleşimlerine veya yalnızca kurumsal yatırımcılara sunulan belirli yapılandırılmış ürünlere erişebilir.

    Profesyonel Yönetim
    Yatırım fonlarının birincil avantajı, hisse senedi seçmek ve yatırımları yönetmek zorunda kalmamasıdır. Bunun yerine, profesyonel bir yatırım yöneticisi, dikkatli araştırma ve yetenekli ticaret kullanarak tüm bunlarla ilgilenir. Yatırımcılar, genellikle kendi portföylerini yönetmek için zamana veya uzmanlığa sahip olmadıkları veya profesyonel bir fonun sahip olduğu türden bilgilere erişimleri olmadığı için fon satın alırlar. Yatırım fonu, küçük bir yatırımcının yatırım yapması ve izlemesi için tam zamanlı bir yönetici bulmasının nispeten ucuz bir yoludur. Özel, kurumsal olmayan para yöneticilerinin çoğu, yalnızca yüksek net değerli bireylerle, yani yatırım yapacak en az altı rakamı olan kişilerle ilgilenir. Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, yatırım fonları çok daha düşük yatırım minimumları gerektirir. Bu nedenle, bu fonlar, bireysel yatırımcıların profesyonel para yönetimi deneyimi yaşamaları ve umarım bundan yararlanmaları için düşük maliyetli bir yol sağlar.

    Şeffaflık
    Yatırım fonları, yatırımcılara hesap verebilirlik ve adalet sağlayan sektör düzenlemelerine tabidir.

    BIST 100 Endeksi Nedir?

    BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’un ana endeksi için kullanılan kısaltmadır. Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 paydan oluşmakta olup, BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. Bu endeks Türkiye’nin borsada işlem gören en yüksek piyasa değeri ve işlem hacmine sahip 100 şirketini temsil eder. İşlem kodu XU100 olan BIST100 Borsa İstanbul’un en çok takip edilen endekslerinden biridir. BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Temettü, BIST Temettü 25 ve BIST KOBİ Sanayi endekslerinin kapsamında dönemsel olarak yapılacak değişiklikler, ilgili endeks dönemi başından en az 10 gün önce ilan edilir.

    BIST 30 Nedir?

    BIST 30 Endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören, işlem hacmi ve piyasa değeri bakımından en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının ölçüldüğü bir endekstir. BIST 30 endeksi içinde yer alan hisse senetleri; BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde de bulunmaktadır.BIST 30 endeksinin işlem kodu: XU030’dur.BIST 30 A ve B gruplarından hisse senedi seçilir çünkü C ve D grupları daha risklidir. BIST 30 endeksi hisseleri 3 ayda bir yeniden belirlenir. Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında endeks yeniden hesaplanır.

    Tahvil Nedir?

    Borçlanma araçlarından olan tahviller; devlet yada kurumlar tarafından uzun vadeli finansman sağlamak için çıkartılar.
    Bir yıldan daha kısa vadesi olan borçlanma araçlarına bono denir.
    Bunlara ek olarak, tahvil ihracını oluşturan ülkenin para biriminden farklı bir para biriminden ihraç edilen tahvillere ise Eurobond adı verilir.

    Tahvillerin getirilerini etkileyen en önemli unsurlar, likiditesi ve sahip oldukları risktir. Şirket tahvilleri, şirketin iflas etmesi ve faiz ile anapara ödemesinde temerrüde düşmesi açısından devlet tahvillerine oranla daha yüksek risk taşıdıklarından, genellikle devlet tahvillerinden daha yüksek faiz geliri sağlarlar. Şirketin iflası veya tasfiyesi halinde önce borçlar ödendiği için, tahvil sahipleri şirket ortaklarından (pay sahipleri) önce alacaklarını alırlar.

    Temettü Nedir?

    Temettü, bir şirketin kazançlarının bir kısmının, hissedarlara dağıtılmasıdır. Temettü ödeyen şirketlerin ortakları, hisse senedine temettü tarihinden önce sahip oldukları sürece temettü ödemesini alabilirler. Temettüler nakit olarak veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ödenebilir. Temettü ödemelerinin tarihleri ve tutarları şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenir genel kurulda onaylanır. Temettüler, halka açık şirketler tarafından yatırımcılara paralarını girişime yatırdıkları için ödül olarak yapılan ödemelerdir. Nakit temettünün dağıtılmaya başlandığı gün hisse senedi fiyatında hisse başı temettü kadar azalış meydana gelir.
    Bazı şirketler temettü ödemez ve bunun yerine şirkete geri yatırılmak üzere kazançlarını elinde tutar.

    Pay Piyasası Nedir?

    Pay Piyasası; payların, yeni pay alma haklarının, borsa yatırım fonlarının, varantların ve sertifikaların Borsa İstanbul bünyesinde işlem gördüğü piyasadır. Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak “Sürekli İşlem”, “Piyasa Yapıcılı Sürekli İşlem” ve “Tek Fiyat” yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. A1 Capital, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda yatırımcılarının emirlerini “İşlem Aracılığı Faaliyet Belgesi” ile Borsa İstanbul’a iletmektedir.

    Borçlanma Araçları Piyasası Nedir?

    Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören borçlanma araçlarının alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği Piyasanın kısa adıdır. Borçlanma Araçları Piyasası, yatırımcıların menkul kıymetlere yapacakları yatırımların fiyatlarının piyasada rekabet ortamında belirlenmesini ve istenildiği anda nakde dönüştürülebilmesini sağlamak amacıyla 17 Haziran 1991 tarihinde kurulmuştur. Sabit getirili menkul kıymetlerde kesin alım-satım işlemleri ve repo-ters repo işlemleri için Türkiye’deki tek organize piyasadır.
    Borçlanma Araçları Piyasası, sermaye piyasası mevzuatında “Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarları ile Pay Piyasası’nda işlem gören, BIST 30 Endeksi’ne dâhil paylardan Borsa Başkanlığı tarafından uygun görülen payların işleme konu olduğu Pay Senedi Repo Pazarı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü Uluslararası Tahvil Pazarı’ndan oluşmaktadır. Ayrıca Piyasa bünyesinde, işleme konu edilecek sermaye piyasası aracının belli olduğu geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinin yapıldığı Taahhütlü İşlemler Pazarı ile daha önce Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören ancak Kotasyon düzenlemeleri çerçevesinde Gözaltı Pazarı’nda işlem görmesi kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü Gözaltı Pazarı bulunmaktadır.
    Borçlanma Araçları Piyasası’nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.
    Bunun yanında repo ve ters-repo işlemleri ile menkul kıymet tercihli repo işlemleri yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası’nda alım satım işlemleri elektronik olarak çok fiyat-sürekli müzayede sistemine göre yapılmaktadır.
    Borçlanma Araçları Piyasası’nda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.
    Takas işlemleri, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

    Kıymetli Madenler Piyasası Nedir?

    Borsa İstanbul bünyesinde standart, standart dışı altın, gümüş, platin ve paladyum için fiziki ve spot işlemlerin gerçekleştirildiği, minerallerle üretilen kıymetli madenler piyasası, kredi işlemlerinin yapıldığı kıymetli madenler kredi piyasası ve sertifikalar, ve elmaslar ve değerli taşlar Elmas ve değerli taş pazarında işlem görebilir.

    Sermaye Piyasalarının Hızlı ve Yenilikçi Gücü

    A1 Capital

    Türkiye sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1 Capital; uzmanlaşmış deneyimli kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına, dijital çağın yatırım fırsatlarını sunmayı hedefliyor. Daha Fazla