1996 yılında Near East University’de İngilizce İşletme Bölümünden ( BA) mezun olan Mehmet Baki Atılal, iş hayatına 1997 yılında Arı Menkul Değerler’de Araştırma Uzmanı olarak günlük ve haftalık bültenlerle şirket mali analizleri yaparak başlamıştır.

2000 yılında İstanbul Financial Advisory şirketinde Mali Analist olarak : Şirket birleşmeleri ve satın almalarda Ülke, Sektör ve Şirket değerleme ve değerlendirmelerinde bulunmuştur.

2003 yılında Medtek A.Ş’de Mali koordinatör olarak: Muhasebe hesaplarının düzenlenmesi ve kontrolü uluslarası muhasebe standardlarına göre hazırlanması ve mali analizilerini yaptıktan sonra 2006 yılında İnfo Yatırımın Araştırma Bölümünde görev almış ve Eylül 2006’da Turkish Yatırım Menkul Değerlerde Araştırma Müdürü olarak görev almış ve 2012 yılından Temmuz 2020’ye kadar da Araştırma Bölüm başkanı olarak çalışmıştır.

Turkish Yatırım’da : Araştırma Bölümünün kurulması, Turkborsa.net internet sitesinin sektörün en çok tıklanan ilk 10 finansal portal içinde yer almasının sağlanması, 2015 yılında TSP Kongresinde katılımcıların oyları ile En iyi Günlük Bülten Ödülünü ekibiyle birlikte kazanılması, Küresel Bakış ve Stratejilerin belirlenmesi ve yorumlanması, Makro/Sektör ve Şirket Analizleri , Emtia ve Türev piyasalar Analizleri, Şirket değerlemeleri, Fon ve Portföy yöneticiliği yapmıştır.

Çeşitli TV ve radyo kanallarında Para ve Sermaye piyasaları hakkında yorumlarda bulunan Mehmet Baki Atılal, 2003 yılında SPK ileri Düzey, 2010 yılında SPK Türev ve 2012 yılında da SPK Kredi derecelendirme lisanlarını almıştır.

2020 Ağustos ayı itibariyle A1 Capital Yatırım’da Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır.