HESAP AÇ
ONLINE ŞUBE
GÖRÜNTÜLÜ HESAP AÇ

Borsayı
A1 Capital
Yatırım’dan Dİnleyİn Ücretsiz MEHMET TAYLAN A1 Capital GMY MUSTAFA KESKİNTÜRK A1 Capital Yatırım
Stratejileri Direktörü Seminerimize BAKİ ATILAL ÜCRETSİZ KAYIT OL A1 Capital
Araştırmadan Sorumlu GMY 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:00-15:00 Kolektif House / Levent Pardus Dalgalı Piyasalarda
Uzman Desteğiniz
A1 Capital’de! Hızlı işlem, düşük komisyon ve
güvenli yatırım için A1 Capital
yanınızda Pardus Hisse Koçu Uygulaması Yenilendi
Şimdi App Store ve Play Store’da! Cep telefonunuza gelen al sat önerileri,
günlük analizler ve stratejiler ile A1 Capital’in
ücretsiz finans asistanı artık cebinizde Pardus Slide

new slide ÜCRETSİZ KAYIT OL 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:00 - 15:00 Kolektif House / Levent Ücretsiz BORSAYI
A1 CAPITAL
YATIRIM'DAN DİNLEYİN A1 Capital GMY VIOP Piyasasındaki
Hareketliliğin Sebepleri Küresel Ekonomideki
Gelişmeler Işığında
Borsamız ve Yatırım MEHMET TAYLAN
A1 Capital
Araştırmadan Sorumlu GMY MUSTAFA KESKİNTÜRK A1 Capital Yatırım
Stratejileri Direktörü Teknik Analizle
Piyasalara Bakış
BAKİ ATILAL SEMİNERİMİZE Pardus 1 Dalgalı Piyasalarda
Uzman Desteğiniz
A1 Capital’de! Hızlı işlem, düşük komisyon ve
güvenli yatırım için A1 Capital
yanınızda Pardus 1 Hisse Koçu Uygulaması Yenilendi
Şimdi App Store ve Play Store’da! Cep telefonunuza gelen al sat önerileri,
günlük analizler ve stratejiler ile A1 Capital’in
ücretsiz finans asistanı artık cebinizde Pardus 1 A1-Yanınızda A1 Capital Yanınızda
A1 Capital - Neden Biz

A1 Capital Çünkü

Finansal piyasalara yönelik ihtiyaçlarınıza çözüm üretiyoruz.
A1 Capital - Hızlı Hesap Aç

Hızlı Hesap Açın

Ücretsiz yatırım danışmanlığı ve birçok hizmet için hesap açın.
A1 Capital Hizmetlerimiz

Tüm Hizmetlerimiz

Doğrudan hızlı çözümlerimizle en iyi hizmeti veriyoruz.
A1 Capital - Temsilcinizle Tanışın

Temsilcimize Danışın

Size özel temsilciniz sorularınız ve önerileriniz için hazır.
A1 Capital Duyuru

Duyurular

Viop Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk.

VİOP’ta Açılış Seansı Uygulaması ve Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Seans Sonu Saati Değişikliği Hk.

VİOP Teminat Oranlarının Güncellenmesi Hk.

Tüm Duyurular >

Hisse Önerileri Anında Cepte!

Al-Sat Önerileri, Günlük Analizler ve Stratejiler ile A1 Capital’in Ücretsiz Finans Asistanı Artık Cebinizde!

   

Ürün ve Hizmetlerimiz

A1 Capital - Hisse Senedi

Hisse Senedi & VİOP

Hızlı işlem, düşük komisyon, yakın hizmet için A1 Capital’i  seçin.

Detaylı Bilgi
A1 Capital Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Güçlü teknolojik altyapısı ve uzmanlaşmış deneyimli kadrosu ile yatırımcılarına kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Detaylı Bilgi
A1 Capital

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemlerde gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
A1 Capital Forex Koçu

Araştırma

Her gün kesintisiz olarak canlı, anlık bilgi, yorum ve analiz sağlıyoruz.

Detaylı Bilgi
A1 Capital Forex

Forex

Yatırım için Forex A1’de.  Forex yorumları ve analiz sağlıyoruz.

Detaylı Bilgi
A1 Capital Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman

Şirketinizin tüm ihtiyaçlarına tecrübeli iş ortağınız çözüm olsun.

Detaylı Bilgi

Yükselenler / Düşenler

Sembol Son Değişim %
Sembol Son Değişim %
A1 Capital Hesap Aç

Nasıl Yatırımcı Olabilirim?

A1 Capital

Hesap formunu doldurarak hemen hesabınızı açabilirsiniz.  

A1 Capital

Başvurunuz sonrasında yatırım dünyasının kapılarını açabilirsiniz. 

Kolay Hesap Aç


    Günlük Bülten

    Günlük Bülten – 13 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 12 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 11 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 10 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 7 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 6 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 5 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 4 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 3 Ekim 2022 

    Günlük Bülten – 30 Eylül 2022 

    Günlük Bülten – 29 Eylül 2022 

    Günlük Bülten – 28 Eylül 2022 

    Günlük Bülten – 27 Eylül 2022 

    Günlük Bülten – 26 Eylül 2022 

    Tümünü Gör

    Haftalık Bülten

    10 Ekim BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    3 Ekim BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    26 Eylül BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    19 Eylül BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    12 Eylül BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    5 Eylül BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    29 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    22 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    15 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    8 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    1 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    25 Temmuz BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    18 Temmuz BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    4 Temmuz BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler

    Tümünü Gör

    YouTube Kanalımız

    Tüm Videoları Görüntüle

    Geçmişte Konsorsiyum Üyesi Olduğumuz Halka Arzlar

    A1 Capital Halka Arzları

    Geçmişte Konsorsiyum Üyesi Olduğumuz Halka Arzlar

    X