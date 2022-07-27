A1 Capital
Yatırım’dan Dİnleyİn
Stratejileri Direktörü
Araştırmadan Sorumlu GMY
Uzman Desteğiniz
A1 Capital’de!
güvenli yatırım için A1 Capital
yanınızda
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günlük analizler ve stratejiler ile A1 Capital’in
ücretsiz finans asistanı artık cebinizde
A1 CAPITAL
YATIRIM'DAN DİNLEYİN
Hareketliliğin Sebepleri
Gelişmeler Işığında
Borsamız ve Yatırım
Araştırmadan Sorumlu GMY
Stratejileri Direktörü
Piyasalara Bakış
Uzman Desteğiniz
A1 Capital’de!
güvenli yatırım için A1 Capital
yanınızda
Şimdi App Store ve Play Store’da!
günlük analizler ve stratejiler ile A1 Capital’in
ücretsiz finans asistanı artık cebinizde
Ürün ve Hizmetlerimiz
Hisse Senedi & VİOP
Hızlı işlem, düşük komisyon, yakın hizmet için A1 Capital’i seçin.Detaylı Bilgi
Yatırım Danışmanlığı
Güçlü teknolojik altyapısı ve uzmanlaşmış deneyimli kadrosu ile yatırımcılarına kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.Detaylı Bilgi
Yurtdışı Türev / Hisse
A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemlerde gerçekleştirebilirsiniz.Detaylı Bilgi
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Günlük Bülten
Haftalık Bülten
10 Ekim BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
3 Ekim BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
26 Eylül BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
19 Eylül BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
12 Eylül BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
5 Eylül BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
29 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
22 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
15 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
8 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
1 Ağustos BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
25 Temmuz BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
18 Temmuz BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler
4 Temmuz BIST100 ve Katılım 50 Endeksi Haftalık Teknik Öneriler